Corsi di laurea nel centro di Catanzaro, dall’Umg «disponibilità per la crescita della città»

il dibattito

CATANZARO Con riferimento al dibattito sul trasferimento di corsi di laurea dell’Università Magna Græcia nel centro storico di Catanzaro, l’Ateneo intende ribadire con chiarezza che è già concretamente radicato nel tessuto urbano con i corsi di laurea in Scienze Motorie e in Psicologia. Il Rettore dell’Università Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda, spera di poter aggiungere a questo elenco anche il nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (progettato per accogliere 100 studenti), per il quale si attende fiduciosamente l’imminente accreditamento da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca.

Se da un lato l’Università si dichiara pienamente pronta a incrementare la presenza dei propri studenti nel centro cittadino — come testimonia tangibilmente la recente consegna delle chiavi delle residenze universitarie presso l’ex scuola Chimirri —, dall’altro lato il Rettore auspica e attende una forte e concreta risposta da parte dell’amministrazione comunale attraverso l’offerta di locali idonei a ospitare le attività didattiche, così come ha recentemente fatto il Comune di Cosenza mettendo a disposizione storici complessi immobiliari per favorire l’insediamento dei corsi dell’Unical.

L’Ateneo riafferma quindi, con fare equilibrato ma deciso, la totale disponibilità a fare la propria parte per la crescita della città, evidenziando che il reale insediamento universitario richiede una sinergia operativa che metta al centro aule e spazi adeguati alla didattica.