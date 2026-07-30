Occhiuto è il governatore che cresce di più sui social: oltre 49mila nuovi follower

la classifica

CATANZARO È Roberto Occhiuto il presidente di Regione che ha registrato la maggiore crescita di follower sui social negli ultimi sei mesi. A certificarlo è il report realizzato da Arcadia e Liberi Network in esclusiva per Adnkronos, che analizza la presenza digitale dei governatori italiani nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2026. Il presidente della Regione Calabria guida la classifica nazionale per incremento assoluto di follower, con oltre 49mila nuovi iscritti complessivi ai propri canali social, precedendo Alberto Stefani, presidente del Veneto (+45mila), e Alberto Cirio, governatore del Piemonte (+38mila).

Il profilo su Facebook

Anche su Facebook Occhiuto si conferma tra i profili più performanti. La sua pagina è cresciuta del 36%, un dato inferiore in termini percentuali rispetto a Francesco Rocca (Lazio, +77%) e Alberto Stefani (Veneto, +74%), ma che rappresenta il maggiore incremento assoluto, con oltre 49mila nuovi follower. Lo studio, realizzato attraverso l’analisi delle principali piattaforme – Facebook, Instagram e TikTok – prende in considerazione diversi indicatori di performance, tra cui engagement, crescita della community, frequenza di pubblicazione, menzioni e interazioni generate in rete. Spostando l’analisi dagli account social alla rete, per censire il parlato digitale complessivo, cambiano i rapporti di forza tra le leadership territoriali. Al vertice delle menzioni nominative c’è Renato Schifani, con 30.200 citazioni da gennaio a luglio, seguito da Antonio Decaro e Francesco Rocca, con 29.400 e 28.300. Nel complesso, il report evidenzia come la comunicazione digitale dei presidenti di Regione sia diventata uno strumento sempre più rilevante per consolidare il rapporto con i cittadini e accrescere la propria visibilità nel dibattito pubblico nazionale.

Instagram e Tik Tok

Su Instagram cambia il podio a partire dalla vetta: prima l’account di Eugenio Giani, con un tasso di engagement dell’8,4%, seguito da quello di Alberto Cirio con l’8,3% e da quello di Attilio Fontana, Lombardia, con il 6,8%. Nella crescita percentuale dei follower comanda Francesco Rocca, con un incremento dell’84%, poi Alberto Stefani, con il 27%, che ottiene anche l’incremento assoluto più consistente con oltre 26 mila nuovi follower, e infine Alberto Cirio con un incremento del 21%. La ricognizione si completa con TikTok, dove il coinvolgimento maggiore è di Alberto Cirio, con un tasso del 14%, complice un account di poco più di 1.500 follower, seguito da Alessandra Todde con il 2,3% e da Roberto Fico, Campania, con l’1,7%. Nella crescita degli account, Cirio resta in testa con un incremento del 2.2%, seguito da Roberto Fico con il 43%, mentre Antonio Decaro, Puglia, si ferma al 25%, ma ottiene la crescita assoluta più consistente, con oltre 11 mila nuovi follower.

L’engagement in rete

Per quanto riguarda l’engagement complessivo generato in rete, la classifica è guidata dal presidente della Campania, Roberto Fico, seguito da Antonio Decaro (Puglia) e Alessandra Todde (Sardegna), mentre sul fronte delle menzioni online il primo posto spetta al presidente della Sicilia, Roberto Schifani, davanti a Decaro e al governatore del Lazio Francesco Rocca. Il report conferma dunque la forte crescita della presenza digitale di Occhiuto, che si afferma come il governatore italiano capace di attrarre il maggior numero di nuovi follower nel primo semestre del 2026. Lo studio prende in esame la presenza digitale degli account social dei presidenti delle Regioni, raccontando innanzi tutto la capacità del singolo amministratore di presidiare efficacemente le piattaforme e con esse le le comunità digitali che governa, ma al tempo stesso aiuta a comprendere quanto la comunicazione del ruolo istituzionale possa funzionare da trampolino di lancio per partecipare credibilmente al dibattito pubblico nazionale.



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