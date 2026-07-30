Cosenza, Lucioni in conferenza senza Coppitelli: «Costruiremo una squadra giovane e competitiva»

dal ritiro

COSENZA Dopo circa due settimane dall’inizio della sua nuova avventura, il direttore sportivo del Cosenza calcio Fabio Lucioni oggi ha tenuto una conferenza stampa all’Hotel Duchessa di San Giovanni in Fiore. Una conferenza che, come annunciato ieri dal club, avrebbe dovuto vedere protagonisti anche il neo allenatore Federico Coppitelli, ma alla fine è stato soltanto il dirigente rossoblù a prendere la parola.

Un primo intervento da uomo mercato, con Lucioni chiamato a illustrare le linee guida del progetto tecnico per la stagione 2026-2027. Il nuovo direttore sportivo ha sottolineato il significato personale dell’incarico e la volontà di costruire una squadra in grado di unire prospettiva e competitività. «Ci tenevo a presentarmi come nuova figura di questo Cosenza Calcio per quanto riguarda la direzione sportiva. Per me è un grandissimo privilegio poter rappresentare nell’ambito tecnico la famiglia Cosenza e vi ringrazio perché dopo quindici giorni di ritiro era doveroso da parte mia fare questa introduzione per quanto riguarda questa nuova stagione calcistica», ha dichiarato Lucioni. Il direttore sportivo ha poi tracciato il percorso che dovrà accompagnare la costruzione della nuova rosa, puntando su giovani calciatori ma senza rinunciare alla necessaria ambizione: «Ci vedrà protagonisti nel poter costruire una squadra armoniosa, giovane, competitiva allo stesso modo perché credo che debba rispettare quelle che sono le prerogative personali, quindi di ambizione e di voglia di mettersi in mostra». Lucioni ha spiegato anche il lavoro portato avanti sul mercato, in sinergia con il nuovo allenatore Federico Coppitelli, alla ricerca di profili funzionali al progetto: «Sto cercando di trovare tutti quei profili che possono essere giusti per il Cosenza 2026-2027 e anche in base alle indicazioni dell’allenatore cercare quei profili che possono rispecchiare le caratteristiche del nostro mister».

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