Rifiuti Cosenza, contro le discariche in centro scattano i primi provvedimenti grazie alle video-trappole

le contromisure

COSENZA “La tutela del decoro urbano e dell’ambiente richiede un’azione costante e una presenza capillare sul territorio. Per questo continuiamo a investire in strumenti e controlli che ci consentono di contrastare comportamenti che danneggiano la città e mortificano il senso civico. È un’attività che ha anche una forte valenza preventiva, perché serve a scoraggiare gli abbandoni illeciti e a promuovere il rispetto delle regole. Un ringraziamento va alla Polizia Municipale che, con professionalità e dedizione, sta portando avanti un lavoro prezioso a tutela della comunità”. Con queste parole il sindaco Franz Caruso commenta i risultati delle ultime attività di controllo svolte dal Comando della Polizia Municipale nell’ambito delle azioni promosse dall’Amministrazione comunale per il contrasto all’abbandono dei rifiuti e per la prevenzione del rischio incendi.

Grazie alle video-trappole installate nei punti maggiormente esposti al fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, sono stati individuati tre responsabili: due in via Fratelli Bandiera e uno in via De Rada, aree che continuano a essere oggetto di particolare monitoraggio proprio per il ripetersi di simili episodi. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di risalire agli autori di condotte che configurano ipotesi di reato; per questo motivo la Polizia Municipale ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per gli adempimenti di competenza.

L’utilizzo delle video-trappole si conferma uno strumento efficace non solo per individuare i responsabili degli illeciti, ma anche per rafforzare l’azione di prevenzione e di deterrenza, scoraggiando l’abbandono dei rifiuti e contribuendo a tutelare il decoro della città e l’ambiente.

Prosegue, parallelamente, anche l’attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi. Nel corso degli ultimi controlli sono state elevate sei sanzioni amministrative nei confronti di proprietari di fondi che non avevano provveduto agli interventi obbligatori di pulizia della vegetazione, così come previsto dalle ordinanze comunali.

L’Amministrazione comunale guidata dal sin daco Franz Caruso è particolarmente attenta alle attività di prevenzione del rischio incendi, per quanto di competenza, ritenute essenziali per la salvaguardia del territorio e della pubblica incolumità. Anche su questo fronte i controlli della Polizia Municipale proseguiranno con continuità, nella consapevolezza che prevenzione, vigilanza e rispetto delle regole rappresentano strumenti fondamentali per la tutela della città e dei suoi cittadini.

Nell’immagine di repertorio un cumulo di rifiuti in via Guido d’Orso, nel centro di Cosenza