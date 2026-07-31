Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria all’Umg, Cisl soddisfatta dell’accreditamento

formazione di qualità

CATANZARO «L’accreditamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro rappresenta una notizia di straordinaria importanza per il territorio, per il sistema universitario e per il mondo della scuola. È un risultato che accogliamo con grande soddisfazione perché arriva al termine di un percorso sul quale, come CISL Magna Grecia, CISL Scuola Magna Grecia e CISL Università Magna Grecia, abbiamo creduto e lavorato con convinzione negli ultimi anni».

Lo dichiarano il segretario generale della CISL Magna Grecia Daniele Gualtieri, il segretario generale della CISL Scuola Magna Grecia Alfredo Silipo e il segretario generale della CISL Università Magna Grecia Franco Maurici.

«Già nel 2022 – proseguono – come Cisl avevamo posto con forza il tema dell’attivazione di questo corso di laurea, evidenziando la crescente carenza di docenti della scuola dell’infanzia e primaria e la necessità di ampliare l’offerta formativa regionale. Negli anni successivi abbiamo continuato a sostenere questa richiesta attraverso confronti costanti con il rettore Giovanni Cuda e con l’Università Magna Graecia, convinti che si trattasse di una scelta strategica per il futuro delle nostre comunità».

«Anche quando il percorso ha incontrato ostacoli e il primo iter autorizzativo si è concluso con un esito negativo, non abbiamo mai smesso di sostenere le ragioni dell’Ateneo catanzarese, ritenendo che questo corso rispondesse a un’esigenza reale del sistema scolastico e rappresentasse una concreta opportunità per migliaia di studenti dell’area centrale della Calabria».

«L’accreditamento da parte dell’ANVUR conferma oggi la validità di quella visione e premia il lavoro svolto dall’Università Magna Graecia, che ha creduto fino in fondo in questo progetto. Esprimiamo per questo il nostro apprezzamento al Rettore Giovanni Cuda e a quanti hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo».

«Ci auguriamo che questo importante risultato rappresenti anche un punto di partenza. L’accreditamento di Scienze della Formazione Primaria, insieme a quello dei nuovi percorsi in Economia, Data Analysis e Settore Pubblico e in Healthcare Management, indica una direzione di crescita che deve essere perseguita con determinazione. L’Università è chiamata a saper leggere i cambiamenti del tessuto economico e sociale e ad anticipare i fabbisogni professionali, affinché ampliando e qualificando la propria offerta riesca a formare competenze sempre più coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e dello sviluppo del territorio. È questa la strada per offrire nuove opportunità ai giovani e rafforzare il ruolo dell’Ateneo come leva di crescita per l’area centrale della Calabria», concludono Gualtieri, Silipo e Maurici.