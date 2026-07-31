Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria all’Umg, Cisl soddisfatta dell’accreditamento
«L’Anvur premia il lavoro svolto dall’Università Magna Graecia, che ha creduto fino in fondo in questo progetto»
CATANZARO «L’accreditamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro rappresenta una notizia di straordinaria importanza per il territorio, per il sistema universitario e per il mondo della scuola. È un risultato che accogliamo con grande soddisfazione perché arriva al termine di un percorso sul quale, come CISL Magna Grecia, CISL Scuola Magna Grecia e CISL Università Magna Grecia, abbiamo creduto e lavorato con convinzione negli ultimi anni».
Lo dichiarano il segretario generale della CISL Magna Grecia Daniele Gualtieri, il segretario generale della CISL Scuola Magna Grecia Alfredo Silipo e il segretario generale della CISL Università Magna Grecia Franco Maurici.
«Già nel 2022 – proseguono – come Cisl avevamo posto con forza il tema dell’attivazione di questo corso di laurea, evidenziando la crescente carenza di docenti della scuola dell’infanzia e primaria e la necessità di ampliare l’offerta formativa regionale. Negli anni successivi abbiamo continuato a sostenere questa richiesta attraverso confronti costanti con il rettore Giovanni Cuda e con l’Università Magna Graecia, convinti che si trattasse di una scelta strategica per il futuro delle nostre comunità».
«Anche quando il percorso ha incontrato ostacoli e il primo iter autorizzativo si è concluso con un esito negativo, non abbiamo mai smesso di sostenere le ragioni dell’Ateneo catanzarese, ritenendo che questo corso rispondesse a un’esigenza reale del sistema scolastico e rappresentasse una concreta opportunità per migliaia di studenti dell’area centrale della Calabria».
«L’accreditamento da parte dell’ANVUR conferma oggi la validità di quella visione e premia il lavoro svolto dall’Università Magna Graecia, che ha creduto fino in fondo in questo progetto. Esprimiamo per questo il nostro apprezzamento al Rettore Giovanni Cuda e a quanti hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo».
«Ci auguriamo che questo importante risultato rappresenti anche un punto di partenza. L’accreditamento di Scienze della Formazione Primaria, insieme a quello dei nuovi percorsi in Economia, Data Analysis e Settore Pubblico e in Healthcare Management, indica una direzione di crescita che deve essere perseguita con determinazione. L’Università è chiamata a saper leggere i cambiamenti del tessuto economico e sociale e ad anticipare i fabbisogni professionali, affinché ampliando e qualificando la propria offerta riesca a formare competenze sempre più coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e dello sviluppo del territorio. È questa la strada per offrire nuove opportunità ai giovani e rafforzare il ruolo dell’Ateneo come leva di crescita per l’area centrale della Calabria», concludono Gualtieri, Silipo e Maurici.