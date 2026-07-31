Consiglio regionale, il 5 agosto ultima seduta prima dello stop estivo con un odg dal sapore “balneare”

la convocazione

REGGIO CALABRIA Un ordine del giorno dal sapore “balneare”, con pratiche all’apparenza di routine. Il presidente Cirillo ha convocato il Coniglio regionale per mercoledì 5 agosto, alle ore 12, a Palazzo Campanella. Nove i punti all’ordine del giorno. In apertura, l’assestamento e le variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028 del Consiglio regionale, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, relatore De Francesco, e il Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Arpal Calabria, proposto dalla giunta regionale, relatore Pietropaolo. L’Aula esaminerà, inoltre, le proposte di legge sulla navigazione da diporto nei laghi calabresi, proponente e relatore Caputo; sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, proponente e relatore Brutto; e sulla legge urbanistica regionale, proponente e relatore Bevilacqua. Al centro dei lavori anche la mozione sui beni immobili regionali affidati a Ferrovie della Calabria, firmata dai consiglieri Mattiani, Giannetta, Brutto, Caputo e Pitaro, e quella sul potenziamento della linea ferroviaria Sibaritide-Paola, sottoscritta da Scutellà, Santoianni, Madeo, F. Greco, O. Greco, Pietropaolo, Polimeni, Brutto, Ranuccio, Laghi, Caputo, Bevilacqua, De Cicco e Succurro. Chiuderanno i lavori le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale – che saranno comunque rinviate con conseguente delega al potere sostitutivo del presidente del Consiglio regionale – e le designazioni di competenza del Consiglio regionale e le interrogazioni a risposta immediata. (c. a.)

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