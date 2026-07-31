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Consiglio regionale, il 5 agosto ultima seduta prima dello stop estivo con un odg dal sapore “balneare”

Tra i punti in discussione navigazione da diporto, sicurezza sul lavoro e urbanistica. Nomine destinate a un altro rinvio

Pubblicato il: 31/07/2026 – 17:22
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Consiglio regionale, il 5 agosto ultima seduta prima dello stop estivo con un odg dal sapore “balneare”
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REGGIO CALABRIA Un ordine del giorno dal sapore “balneare”, con pratiche all’apparenza di routine.  Il presidente Cirillo ha convocato il Coniglio regionale per mercoledì 5 agosto, alle ore 12, a Palazzo Campanella. Nove i punti all’ordine del giorno. In apertura, l’assestamento e le variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028 del Consiglio regionale, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, relatore De Francesco, e il Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Arpal Calabria, proposto dalla giunta regionale, relatore Pietropaolo. L’Aula esaminerà, inoltre, le proposte di legge sulla navigazione da diporto nei laghi calabresi, proponente e relatore Caputo; sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, proponente e relatore Brutto; e sulla legge urbanistica regionale, proponente e relatore Bevilacqua. Al centro dei lavori anche la mozione sui beni immobili regionali affidati a Ferrovie della Calabria, firmata dai consiglieri Mattiani, Giannetta, Brutto, Caputo e Pitaro, e quella sul potenziamento della linea ferroviaria Sibaritide-Paola, sottoscritta da Scutellà, Santoianni, Madeo, F. Greco, O. Greco, Pietropaolo, Polimeni, Brutto, Ranuccio, Laghi, Caputo, Bevilacqua, De Cicco e Succurro. Chiuderanno i lavori le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale – che saranno comunque rinviate con conseguente delega al potere sostitutivo del presidente del Consiglio regionale – e le designazioni di competenza del Consiglio regionale e le interrogazioni a risposta immediata. (c. a.)

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