Zootecnia, verso l’attivazione della riserva di crisi Ue

allevamenti suinicoli colpiti da PSA

ROMA Sembra essere avviata a una conclusione positiva la procedura di richiesta risorse al fondo riserva di crisi del bilancio Ue per gli indennizzi relativi ai danni indiretti agli allevatori derivanti dalle misure sanitarie per il contenimento e la gestione delle malattie animali.

Confagricoltura auspica che si arrivi in tempi brevi alla chiusura del lungo iter che riguarda in particolare gli allevamenti suinicoli colpiti dalla PSA, quelli avicoli dall’influenza aviaria e ovicaprini dalla blue tongue.

Era stata proprio Confagricoltura a sollecitare il ministro Lollobrigida, nel gennaio 2025, a richiedere l’attivazione della riserva di crisi unionale per permettere, con l’aiuto delle risorse europee, di affrontare la grave crisi del settore zootecnico italiano che stava affrontando una crisi senza precedenti a causa del diffondersi inarrestabile di diverse epizoozie e del proliferare della fauna selvatica.

Le risorse della riserva sarebbero molto utili al settore zootecnico per garantire un indennizzo, benché tardivo, agli allevamenti colpiti dalle varie epizozie tra il 2022 e il 2025.

Fondamentale è stato l’intervento del ministro Lollobrigida a Bruxelles in questa direzione, facendosi portavoce delle istanze del settore, accogliendo la richiesta di Confagricoltura a favore delle aziende zootecniche italiane.