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la tragedia
Morti i due piloti di un elicottero antincendio in Grecia
Entrambi i velivoli erano impegnati a combattere un incendio boschivo nei pressi di Atene
Pubblicato il: 02/08/2026 – 21:01
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Due membri dell’equipaggio di un elicottero antincendio in Grecia hanno perso la vita oggi dopo una collisione in volo con un altro velivolo. Entrambi i velivoli erano impegnati a combattere un incendio boschivo nei pressi di Atene. Lo ha reso noto un portavoce dei vigili del fuoco.
“I piloti… sono stati trasportati privi di sensi in ospedale, dove è stato constatato il decesso”, ha dichiarato Vassilis Vathrakogiannis, direttore della comunicazione dei vigili del fuoco, in un intervento televisivo.
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