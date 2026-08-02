Morti i due piloti di un elicottero antincendio in Grecia

la tragedia

Due membri dell’equipaggio di un elicottero antincendio in Grecia hanno perso la vita oggi dopo una collisione in volo con un altro velivolo. Entrambi i velivoli erano impegnati a combattere un incendio boschivo nei pressi di Atene. Lo ha reso noto un portavoce dei vigili del fuoco.

“I piloti… sono stati trasportati privi di sensi in ospedale, dove è stato constatato il decesso”, ha dichiarato Vassilis Vathrakogiannis, direttore della comunicazione dei vigili del fuoco, in un intervento televisivo.