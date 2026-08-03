 7.000 presenze sulle rive del Lago Cecita: si chiude Be Alternative Festival 2026

la XVII edizione

SPEZZANO DELLA SILA Si è conclusa con 7.000 presenze la tre giorni di “Concerti sul Lago”, il format di Be Alternative Festival andato in scena dal 31 luglio al 2 agosto nell’area della Chiesetta di San Lorenzo, a Campo San Lorenzo di Camigliatello Silano, sulle rive del Lago Cecita. L’appuntamento ha rappresentato il momento conclusivo della XVII edizione del festival, iniziata a luglio nel centro storico di Cosenza con i concerti di Frah Quintale e Litfiba, e proseguita poi in Sila con tre giornate di musica, escursioni e attività dedicate alla scoperta del territorio, in uno scenario naturale unico: i concerti immersi nel paesaggio del Lago Cecita, accompagnati ogni giorno dalla luce del tramonto. A raggiungere il festival è stato un pubblico variegato, proveniente da tutta Italia e con presenze anche dall’estero. Una partecipazione attenta e rispettosa dell’area naturale che ha ospitato i concerti, vissuta senza sovraffollamenti e con grande cura degli spazi.

“Le 7.000 presenze registrate nei tre giorni di Concerti sul Lago confermano la crescita di un progetto che, anno dopo anno, sta definendo una propria identità sempre più precisa”, dichiarano gli organizzatori di Be Alternative Festival. “Il dato più importante non è soltanto numerico: riguarda la qualità della partecipazione e il modo in cui il pubblico ha vissuto questo luogo. La sfida è portare in Calabria una programmazione musicale di rilievo nazionale e internazionale, costruendo intorno ai concerti le condizioni per conoscere il territorio durante l’intera giornata. È un percorso che richiede attenzione, cura organizzativa e una rete di collaborazioni sempre più ampia. La risposta ricevuta ci spinge a proseguire in questa direzione”.

Venerdì 31 luglio la potenza e l’intensità dei Mogwai, sul Lago Cecita per la loro unica data nel Sud Italia, hanno aperto la tre giorni con uno dei concerti più attesi dell’edizione. Prima di loro, il ritorno dei Kings of Convenience a Be Alternative Festival ha riportato sul lago le armonie del duo norvegese, già ospite della manifestazione in passato. Ad aprire la giornata è stata Altea, tra le proposte più interessanti della nuova scena italiana. Sabato 1° agosto i Subsonica sono tornati a suonare in Calabria dopo cinque anni e lo hanno fatto con un live dirompente, che ha attraversato i trent’anni di carriera della band, capace di accendere il pubblico fin dalle prime battute e trasformare la seconda giornata in una grande festa collettiva. Prima di loro grandi applausi anche per Mille ed Eman. Domenica 2 agosto Giorgio Poi ha aperto la giornata con il suggestivo “Concerto con Archi”. È tornato poi sul palco di Be Alternative Marco Castello, per la seconda volta al festival, con un live trascinante che ha infiammato il pubblico. A chiudere la tre giorni è stato Daniele Silvestri, con un concerto generoso, costruito sulla forza delle canzoni, che ha mostrato ancora una volta l’essenza del suo modo di essere cantautore e performer. La programmazione musicale si è estesa oltre il palco principale con i dj set del Partyzan (Fabio Nirta & Robert Eno), Godblesscomputers e Discoteca Indie. Al termine delle attività sul lago, gli afterparty gratuiti in Piazza Misasi hanno proseguito le tre serate nel centro di Camigliatello Silano. Accanto alla musica, il pubblico ha potuto partecipare alle attività organizzate insieme a Esperiandanti, T-Space e Sila Wild: trekking nella Riserva dell’Ariamacina, escursioni in kayak sul Lago Cecita, canoa, e-bike, campeggio, yoga, degustazioni e percorsi di digital detox. L’area food curata da GAL Sila ha proposto prodotti e piatti legati al territorio. Il sistema di navette attivato da Cosenza e da Camigliatello Silano ha inoltre facilitato l’accesso a Campo San Lorenzo, contribuendo a una gestione più ordinata dei flussi verso l’area del festival. Con “Concerti sul Lago” si chiude così la XVII edizione di Be Alternative Festival. Restano le immagini dei concerti al tramonto, di un pubblico arrivato da luoghi diversi e di tre giornate vissute pienamente tra il lago, il bosco e il centro di Camigliatello Silano. Un risultato che rafforza il percorso costruito dal festival e apre già il lavoro verso la prossima edizione: Be Alternative Festival dà appuntamento al 2027.

[ph credits: Aldo Torchia]

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