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Roseto Capo Spulico, sfuggono ai controlli della Gdf con a bordo della droga. Arrestati e poi scarcerati

Avrebbero forzato un posto di controllo della Guardia di Finanza di Montegiordano dandosi alla fuga e abbandonando la sostanza

Pubblicato il: 05/08/2026 – 9:02
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Roseto Capo Spulico, sfuggono ai controlli della Gdf con a bordo della droga. Arrestati e poi scarcerati
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COSENZA Arrestati e poi scarcerati. Giuseppe Cipolla e Egidio Cino, rispettivamente difesi dagli avvocati Rosita Cersosimo e Gianpiero Calabrese, avrebbero detenuto e trasportato, a bordo dell’autovettura Fiat Grande Panda, marijuana del peso di 550 grammi e hashish per 2.360 grammi. Inoltre, i due – mentre percorrevano la SS 106 nel territorio del comune di Roseto Capo Spulico, avrebbero forzato un posto di controllo della Guardia di Finanza di Montegiordano dandosi alla fuga e abbandonando la sostanza, custodita in una borsa, sotto un albero. All’esito del ricorso presentato dai legali al tribunale di Castrovillari, i due sono stati liberati perché «allo stato degli atti non risultano integrati i presupposti della flagranza o della quasi flagranza». (f.b.)

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