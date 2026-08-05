Scompare in Campania la moglie del collaboratore di giustizia Lorenzo Bruzzese

IL CASO

È uscita di casa intorno alle 20.30 per comprare un pacchetto di sigarette, una commissione apparentemente ordinaria. Da quel momento, però, di Giuliana, 43 anni, non si hanno più notizie. La donna, secondo quanto scrive Napoli Today, viveva con la famiglia in un comune al confine tra le province di Napoli e Caserta ed è la moglie di Lorenzo Bruzzese, collaboratore di giustizia originario della Piana di Gioia Tauro. La scomparsa risale a lunedì 27 luglio. Secondo il racconto del marito, Giuliana usciva spesso la sera per acquistare le sigarette e talvolta si tratteneva a parlare con alcune amiche o a prendere un caffè. Per questo, inizialmente, la sua assenza non avrebbe destato particolare preoccupazione. Soltanto la mattina successiva Bruzzese si sarebbe accorto che la moglie non era rientrata e che mancava anche la sua borsa, decidendo così di rivolgersi alle forze dell’ordine. Il marito esclude che possa essersi trattato di un allontanamento volontario. La coppia, secondo quanto riferito dall’uomo, stava preparando il trasferimento in una nuova abitazione nella quale avrebbe dovuto riunire i figli. Un progetto al quale Giuliana avrebbe partecipato con entusiasmo e che, secondo Bruzzese, sarebbe incompatibile con la decisione di sparire improvvisamente senza lasciare alcun messaggio.

L’ultima traccia a Giffoni Valle Piana

Uno degli elementi principali sul quale si concentrano gli accertamenti riguarda il telefono cellulare della donna. L’ultima cella agganciata dal dispositivo – scrive Napoli Today – sarebbe quella di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, a diversi chilometri dal luogo della scomparsa. Il telefono avrebbe continuato a ricevere fino alla sera di giovedì 30 luglio i messaggi inviati dai figli attraverso WhatsApp. Le comunicazioni risultavano consegnate, come mostrato dalla doppia spunta, ma non sarebbe mai arrivata alcuna risposta. Poco dopo il dispositivo si sarebbe spento definitivamente. I familiari avrebbero inoltre individuato sui profili social di Giuliana alcuni contatti con un uomo che avrebbe legami familiari proprio con Giffoni Valle Piana. Bruzzese ha raccontato anche che, circa due mesi prima della scomparsa, la moglie avrebbe ricevuto attraverso i social un messaggio intimidatorio da parte di una persona conosciuta in passato. Si tratta di elementi ancora sottoposti alle verifiche degli investigatori. Tra le circostanze segnalate c’è anche la presenza di una Mercedes bianca notata nei pressi dell’abitazione la sera in cui Giuliana è scomparsa. Anche questo particolare è al vaglio degli inquirenti, impegnati a ricostruire gli ultimi spostamenti della donna e a verificare chi possa averla incontrata nelle ore successive all’uscita di casa.

La collaborazione contro la cosca Pisano

Lorenzo Bruzzese collabora con la giustizia dal 2014 e ha reso dichiarazioni sulla cosca Pisano, conosciuta come quella dei “Diavoli”, attiva nella Piana di Gioia Tauro. Nel 2023 era stato raggiunto e minacciato nella località protetta affinché non si presentasse in tribunale, ma aveva comunque deposto davanti ai giudici confermando le accuse formulate durante le indagini. Dopo un periodo trascorso sotto protezione, la famiglia avrebbe deciso di uscire dal programma e di provare a ricostruire una vita normale lontano dalla Calabria. Al momento, però, non sono emersi elementi che consentano di collegare la scomparsa di Giuliana alla ’ndrangheta o alla collaborazione del marito. Gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi, comprese quelle legate alla vita privata della donna. Bruzzese continua intanto a rivolgere appelli pubblici alla moglie e a chiunque possa avere informazioni: «L’unica cosa che mi interessa è sapere che Giuliana sia viva», ha dichiarato, chiedendole di rassicurare almeno i figli. Questa è già pulita, autonoma e pubblicabile.