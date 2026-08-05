Pioggia di missili e droni su Kiev: almeno 15 morti

L’ATTACCO

Almeno 15 persone sono morte e altre 51 sono rimaste ferite nel nuovo massiccio attacco russo condotto nella notte contro Kiev e la regione circostante. Il bilancio è ancora provvisorio, mentre le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. L’offensiva è iniziata poco dopo la mezzanotte ed è stata condotta con missili balistici e droni. Esplosioni sono state avvertite per circa un’ora in tutta la capitale, mentre le autorità invitavano la popolazione a rimanere nei rifugi.

Quattordici vittime nella regione di Kiev

Il bilancio più grave è stato registrato nella regione di Kiev, dove il servizio statale di emergenza ucraino ha riferito di 14 morti e 27 feriti. Danni sono stati segnalati nei distretti di Brovary, Bucha e Fastiv, dove l’attacco ha provocato incendi all’interno di magazzini e distrutto diversi veicoli. Nella capitale è invece morta una persona, mentre altre 24 sono rimaste ferite. Quindici sono state ricoverate in ospedale e quattro si trovano in condizioni critiche.

Incendi e persone sotto le macerie

Almeno sette siti sono stati colpiti nei quartieri di Holosiivskyi, Obolonskyi, Desnianskyi e Sviatoshynskyi. Nel quartiere di Holosiivskyi un magazzino è crollato dopo essere stato centrato: due persone sono state estratte vive dalle macerie, ma secondo le autorità altre potrebbero essere ancora intrappolate. Incendi sono divampati anche in edifici residenziali e aree di deposito. I resti di un missile abbattuto sono precipitati vicino a un’abitazione, mentre alla periferia della città si è sviluppato un vasto rogo. Le autorità hanno inoltre segnalato una perdita di ammoniaca, sulla quale sono intervenute le squadre di emergenza. Si tratta del secondo grave attacco contro Kiev nel giro di pochi giorni. Il primo agosto un’altra offensiva russa con missili balistici aveva provocato almeno nove morti e più di trenta feriti.