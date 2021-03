Caracciolo Iv: «L’intergruppo di Lega e Forza Italia con Magorno, Vono e Faraone mi lascia perplesso»

CATANZARO «La notizia della creazione di un intergruppo parlamentare formato da Italia Viva, Lega e Forza Italia sulla questione Ponte sullo stretto mi ha lasciato molto perplesso». Dichiara in una nota Vitaliano Caracciolo, responsabile Italia Viva Catanzaro. «Pur essendo d’accordo alla realizzazione di quest’opera non ritengo opportuno creare un asse con Lega e Forza Italia. Si è sempre portato avanti con convinzione il fatto di non fare alleanze con i populisti ed ora ci si ritrova a fare asse con loro? Spero che il 20 Marzo in assemblea nazionale IV si faccia chiarezza su tutto. È una posizione personale dei parlamentari Magorno, Vono e Faraone oppure sarà la linea di Italia Viva? La cosa certa è che se il mio attuale partito dovesse pensare di affiancare il centrodestra in occasione delle elezioni regionali in Calabria dove si voterà in autunno, mi vedrò costretto a terminare la mia avventura in Italia Viva. Se la politica è fatta di sostanza, coerenza e libertà, non si può tollerare una scelta che umilia i territori e militanti che, per l’ennesima volta, si ritrovano ad appurare scelte incomprensibili senza nessun tipo di discussione e confronto. Non se ne può più di giravolte e riposizionamenti. Avevamo chiesto – conclude la nota – che si tornasse sulla terra, dopo il viaggio su Marte. A quanto pare qualcuno ha perso la navicella e vaga confuso ancora nello spazio».