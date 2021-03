Emergenza Covid, Bisignano si avvia verso la zona rossa

BISIGNANO «Relativamente al rapido aumento dei contagi da covid-19 che si è verificato nelle ultime settimane nel territorio di Bisignano, l’amministrazione informa la cittadinanza – si legge in un post sui social – che, a seguito delle comunicazioni intercorse in questi giorni con la Prefettura e con la Responsabile dell’Unità di crisi regionale per l’emergenza Covid il presidente facente funzioni della Regione Calabria emanerà un’ordinanza per l’istituzione della zona rossa a Bisignano al fine di contenere il contagio». Il sindaco dalla pagina Facebook del Comune ha invitato i cittadini alla collaborazione, le nuove restrizioni efficaci e «possano determinare un più ossequioso rispetto delle regole anti contagio e un conseguente sensibile calo del livello epidemiologico. La situazione resta comunque sotto stretta osservazione delle autorità locali, alle quali ci si invita a rivolgere per eventuali necessità».