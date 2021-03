Serie B, Sconfitta per la Reggina e il Cosenza pareggia

Serie B 29^ giornata. Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla si è svolta la partita del campionato di serie B tra Cosenza e Vicenza, che si conclusa con un pareggio di 1 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio grazie al goal di Gliozzi. I giocatori del Vicenza cercano il pareggio con un senza riuscirci. Nel secondo tempo i biancorossi non si danno per vinti ed acciuffano il pareggio grazie alla rete di Valentini. Il punto guadagnato consente rispettivamente al Cosenza di salire a quota 28 ed al Vicenza di portarsi a quota 35 nella classifica della Serie B. Quando Rivas abbandona il campo per un infortunio muscolare la Reggina fatica a riprendersi, e mancano dieci minuti alla fine del match. Quando Montalto crossa per Denis e Chancellor lo anticipa arriva il recupero e gli amaranto cercano il pareggio senza trovarlo. Il Brescia difende la rete di vantaggio e vince la partita grazie a Van de Looi.