Migliorano le condizioni della bambina vittima dell’incidente stradale sulla statale 107

COSENZA È stata trasferita nel reparto di Chirurgia pediatrica e migliorano giorno dopo giorno le condizioni cliniche della bambina vittima, qualche settimana fa di un drammatico incidente.

Giunta in elisoccorso in gravissime condizioni generali e un politrauma da incidente stradale con gravi lesioni addominali, la bambina è stata sottoposta in urgenza a delicatissimo intervento chirurgico dall’equipe della Chirurgia Pediatrica diretta dal dottor Fawzi Shweiki, è stata poi ricoverata e seguita dall’equipe della Rianimazione nei posti letto dedicati alla Terapia Intensiva Pediatrica diretta dal dottor Pino Pasqua. È quanto fa sapere in una nota la direzione aziendale.

Un lavoro multidisciplinare e la stretta collaborazione tra gli specialisti ha permesso di raggiungere una condizione di stabilità clinica per cui la piccola è stata trasferita nell’Unità Operativa Chirurgia Pediatrica dove è attualmente ricoverata per il completamento delle cure.

Soddisfatto per i risultati raggiunti il direttore del Dipartimento Materno-Infantile e dell’U.O.C. Neonatologia e TIN dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Gianfranco Scarpelli che sottolinea «l’ importante lavoro sinergico multidisciplinare svolto in stretta collaborazione tra le Unità Operative di Chirurgia Pediatrica e di Rianimazione, in una situazioni di grave emergenza».

La piccola ha superato tutte le problematiche registrate al momento del ricovero e non ha bisogno, attualmente, di ulteriori interventi chirurgici: le condizioni cliniche sono in costante miglioramento e si alimenta autonomamente.