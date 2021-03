«Il centrodestra decida al più presto il candidato a governatore»

CATANZARO «Il centrodestra chiuda al più presto la partita della candidata alla presidenza della Regione Calabria. E il messaggio che lancia Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d’Italia, responsabile organizzazione del partito della Meloni, nel corso di un intervento a Rainews 24. «Credo – ha spiegato Donzelli – che il centrodestra nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il prima possibile debba vedersi per risolvere una serie di candidature. Ci cono quelle per le Amministrative ma c’è anche per la Calabria che ritorna al voto. Roberto Occhiuto è una delle candidature autorevoli che sono in corsa. Nel tavolo nazionale del centrodestra in teoria, visto che non c’è più purtroppo Jole Santelli, Forza Italia ha la priorità ad esprimere il candidato rispetto agli alleati. Occhiuto – ha concluso il parlamentare di Fratelli d’Italia – è sicuramente autorevole e quindi se dovesse essere lui saremo pronti ad appoggiarlo, ma credo che il centrodestra debba vedersi a prescindere da chi è in maggioranza o all’opposizione».