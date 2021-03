Corruzione in Tribunale, nuove inchieste a Salerno e Catanzaro

CATANZARO Nuovi nomi, nuove ipotesi di corruzione. Non si ferma l’inchiesta della Procura di Salerno sui presunti illeciti commessi negli uffici giudiziari di Catanzaro. Allo stesso tempo la Procura guidata da Nicola Gratteri ha dato vita a un’inchiesta sulla corruzione in atti giudiziari che vede coinvolti faccendieri, imprenditori e avvocati.

Ma procediamo con ordine.

L’inchiesta di Salerno



Le indagini vanno avanti e una richiesta di proroga di indagine da parte della Procura campana rivela nuovi procedimenti nei confronti di vecchi e nuovi personaggi. Risale all’8 gennaio scorso la richiesta di una proroga di indagine nei confronti del giudice Marco Petrini e del collega Domenico Commodaro, componente del collegio già presieduto da Petrini, prima del suo arresto a gennaio 2020, nella Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro. L’accusa ipotizzata in concorso per i due togati è di corruzione in atti giudiziari e corruzione per l’esercizio della funzione.

Le indagini nei confronti dei due giudici si sarebbero dovute chiudere il 12 gennaio ma la Procura, guidata da Giuseppe Borrelli, ha chiesto al gip che proseguissero per altri sei mesi.

Inchiesta a Catanzaro



Così, da un’altra proroga di indagini, questa volta da parte della procura di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, spunta una nuova inchiesta che vede questa volta coinvolti nomi noti come quello del medico cosentino e faccendiere Emilio Santoro, detto Mario, dell’imprenditore crotonese Luigi Falzetta e nomi ancora non balzati agli onori della cronaca come quello dell’avvocato Pasquale Barbieri del foro di Catanzaro. Anche in questo troncone di indagine, per il quale la Procura di Catanzaro, ha chiesto un’ulteriore attività investigativa, l’ipotesi di reato è quella di corruzione in atti giudiziari. (a.truzzolillo@corrierecal.it)