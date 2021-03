«Turismo, facciamo rete»

C’è troppo torpore istituzionale sull’argomento turismo. È vergognoso che emerga solo della Calabria la parte poco limpida del tessuto economico e sociale. La Campania, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna sono riuscite attraverso fiction di successo come “Mina Settembre”, “Lolita Lobosco”, “Il Commissario Montalbano”, “L’Isola di Pietro” ad incollare alla tv milioni di telespettatori regalando cartoline di un’Italia a volte poco conosciuta e combattendo la logica dei luoghi comuni. Questo è avvenuto poco per la Calabria che è stata etichettata da sempre come terra del “malaffare”. È importante dunque partire da un racconto che veicoli contenuti belli e positivi per poter attrarre visitatori nei nostri luoghi da cui si può rimanere incantati. Mi rivolgo a tutti gli esperti del settore per fare rete, organizzando un tavolo tecnico e magari una raccolta fondi per poter chiedere supporto ad agenzie di comunicazione, anche locali, che possano lavorare ad un’immagine della Calabria fresca, genuina e attrattiva. Sono state fatte a riguardo campagne costose e poco proficue. Se facessimo rete ne gioveremmo tutti, in particolare noi addetti al settore turistico, ora più che mai in forte crisi, in seguito all’aggravarsi della pandemia da Covid 19.

imprenditore alberghiero, presidente del gruppo Buone Vacanze Hotels*