Covid, alunni positivi: chiusa una scuola a Cassano

CASSANO ALLO IONIO Disposta con ordinanza sindacale l’interruzione della didattica in presenza e l’attivazione della didattica a distanza da domani e fino al prossimo 31 marzo in tutti i plessi scolastici dell’istituto comprensivo “Biagio Lanza’ di Cassano. A comunicarlo è stato il primo cittadino di Cassano Gianni Papasso.

«Informo – ha comunicato con una nota il sindaco – di aver disposto con mia ordinanza, a seguito di richiesta pec del Dirigente Scolastico dell’I.C. “B. Lanza – L. Milani”, Anna Liporace, vista la presenza di alunni positivi al Covid nell’Istituto in parola e al fine di consentire la vaccinazione dei docenti, l’interruzione della didattica in presenza e l’attivazione immediata della didattica a distanza per i giorni 27-29 – 30 e 31 marzo di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Lanza-Milani. Nei prossimi giorni, secondo le richieste e la calendarizzazione dei vaccini, saranno assunti i provvedimenti relativi agli altri Istituti».