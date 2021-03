Minacce al procuratore Bruni, Di Natale: «Non va lasciato solo»

PAOLA «Condanno con assoluta fermezza quanto perpetrato ai danni del Procuratore capo della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni, nuovamente vittima di gravissime minacce da parte della criminalità organizzata». Lo afferma il vicepresidente della commissione regionale anti ‘ndrangheta nonché consigliere regionale di “Io resto in Calabria”, Graziano Di Natale. «Pierpaolo Bruni – sottolinea Di Natale – è un uomo di grande spessore umano, un baluardo di legalità in un territorio falcidiato dalla criminalità organizzata e a lui va tutta la mia più sincera ed incondizionata vicinanza umana e istituzionale. L’encomiabile procuratore capo della Repubblica di Paola vive da anni sotto scorta perché rappresenta una colonna portante nella lotta alla Ndrangheta che con grande coraggio e meticolosità sta svolgendo un lavoro certosino contrastando, con tutte le proprie forze, un sistema di attività illecite sempre più diffuso e ramificato».

«Purtroppo nelle ultime settimane – prosegue il consigliere regionale – stiamo assistendo ad una pericolosa escalation di attacchi reiterati nei confronti dello Stato Italiano: carabinieri, Istituzioni e Procuratori. La ‘ndrangheta prova a mostrare i muscoli e per questo va fermata immediatamente». «È disarmante la facilità con la quale questi criminali – afferma ancora Di Natale – provano ad intimidire il tessuto sociale di un territorio che non deve, e non può, tornare indietro. Tutti devono condannare simili atteggiamenti ndranghetistici e far sentire la propria vicinanza al Procuratore Bruni». «Dal mio canto – conclude – lancio un appello alle Istituzioni affinché, in un momento così delicato, facciano tutto ciò che è nelle loro possibilità per tutelare gli uomini di legge quotidianamente in trincea in questa guerra senza esclusione di colpi».