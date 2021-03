Abuso d’ufficio, assolto il sindaco di Altilia

COSENZA Il Tribunale di Cosenza ha assolto il sindaco di Altilia, Pasqualino De Rose, difeso dall’avvocato Franz Caruso. L’accusa era di abuso d’ufficio. Ieri, la pronuncia del Collegio giudicante, composto dal presidente Carmen Maria Raffaella Ciarcia, e dai giudici Stefania Antico e Iole Vigna. La vicenda riguardava l’appalto di alcuni lavori di messa in sicurezza di una strada comunale, oggetto di finanziamento della Regione Calabria, e per i quali erano stati sollevati dubbi su presunte irregolarità nella realizzazione dell’opera. Una tesi rigettata dai giudici che hanno assolto il primo cittadino «perché il fatto non sussiste». (f.b.)