Crotone, Fratelli d’Italia “svuota” la Lega: 4 new entry

CROTONE A Crotone Fratelli d’Italia “svuota” la Lega. In seguito a una riunione alla presenza del coordinatore provinciale di FdI, Michele De Simone, Michele Ryllo (avvocato), Gianluigi Napolitano e Angela Scicchitano (professori) e l’imprenditore Gaetano Colombraro (imprenditore), già iscritti alla Lega Salvini Premier di Crotone quali soci sostenitori, hanno comunicato la loro adesione al partito di Giorgia Meloni. Lo riporta una nota. Per i quattro – si specifica nella nota – «si tratta, in realtà, di un “ritorno a casa”, considerata la loro trascorsa militanza nel Msi-Dn e in Alleanza nazionale. La decisione è maturata anche a seguito della delusione per il nuovo corso impresso da Matteo Salvini alla linea del parito, attualmente al governo con Pd e CinqueStelle, in evidente contraddizione rispetto alle precedenti scelte politiche, anche a seguito di dissidi interni ed alla lacunosa organizzazione interna della Lega Provinciale ed anche in dissenso con il vago prospettato nuovo corso provinciale». I nuovi aderenti a FdI Ryllo, Napolitano, Scicchitano e Colombaro – conclude la nota – «hanno dichiarato di volersi porre, con passione autentica al servizio di Fratelli d’Italia, al fine di affrontare, con entusiasmo e abnegazione, le drammatiche problematiche che attanagliano il territorio della nostra provincia. L’avvocato Michele Ryllo ha inoltre comunicato di avere appreso che altri ex iscritti alla Lega hanno espresso la intenzione di chiedere la adesione al partito di Giorgia Meloni».