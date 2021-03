Bevacqua: «Subito riapertura di Vaglio Lise e nuove assunzioni»

COSENZA «Non c’è un minuto da perdere: i posti letto Covid a Cosenza e provincia stanno scoppiando, ogni giorno si cerca di ricavarne qualcuno in più, ma il personale non può fare miracoli, specialmente se non viene aumentato. E ogni nuovo posto allestito rischia di essere sottratto agli eventuali pazienti non Covid. Stiamo chiedendo da una settimana alla Regione di tornare indietro rispetto alla conversione in punto vaccinale dell’ospedale da campo di Vaglio Lise. Quei 40 posti sono indispensabili: averli eliminati in questa situazione è una follia». Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, che aggiunge: «Le mancate nuove assunzioni, in particolare di infermieri e Oss, potrebbero portare presto alla paralisi. Se il presidente Spirlì rifiuta di occuparsi della realtà, almeno il commissario Longo prenda con decisione in mano la situazione e usi i poteri di straordinari, anche in fatto di assunzioni, che la legge gli conferisce. Ogni ulteriore indugio – conclude Bevacqua – è un delitto».