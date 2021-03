Lamezia Terme, atterrato il primo volo Ego Airways da Parma

LAMEZIA TERME È atterrato alle 14 a Lamezia Terme il primo volo della compagnia aerea 100% italiana Ego Airways, proveniente dall’aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma. Per la prima volta, lo scalo calabrese sarà collegato, con tre frequenze settimanali, martedì, giovedì e sabato, con la città Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021.

«Siamo orgogliosi di essere tra i primi aeroporti – ha affermato Giulio De Metrio, presidente della Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi – a far parte del network del vettore. Il collegamento con Parma è una novità assoluta per il nostro scalo e ci auguriamo che presto possano partire anche i quelli, già annunciati, per Firenze e Forlì. Il lancio di nuovi collegamenti è di buon auspicio di una rapida ripresa del traffico aereo da tutti gli aeroporti calabresi che hanno dimostrato una virtuosa gestione della sicurezza e salute di passeggeri ed operatori durante questo periodo di emergenza con l’adozione di protocolli e misure di contenimento alla diffusione del virus, ricevendo l’importante certificazione Aha (Airport Health Accreditation) di Aci, per gli elevati standard di sicurezza, pulizia e corretta comunicazione implementati».

«Una delle nostre priorità fin da quando è nata l’idea di creare Ego Airways – ha dichiarato il presidente della Compagnia, Marco Busca – è stata quella di offrire nuove opportunità ai passeggeri che si spostano tra il Nord e il Sud del Paese, per vacanza o per lavoro. Anche per questo motivo sono convinto che dalla nostra partnership con Lamezia Terme scaturiranno grandi opportunità. Ci attende un futuro, speriamo molto vicino, in cui alle compagnie aeree sarà richiesto di soddisfare la voglia di tutti di tornare a esplorare il mondo: ci aspettiamo quindi un grande rilancio del turismo in Italia e in Europa, dai weekend nelle nostre città d’arte alle destinazioni di mare per le vacanze vere e proprie. D’altro canto prevediamo anche molti più spostamenti business, in un’ottica di rilancio della nostra economia dopo questi mesi così difficili per tutti. In quest’ottica Ego Airways e Lamezia Airport, insieme, sono pronti a partire e a far ripartire gli italiani».