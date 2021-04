«La Regione consenta di tenere aperte le toelettature per cani e gatti»

CATANZARO «Anche la Regione Calabria consenta di tenere aperte in zona rossa le toelettature per cani e gatti, così come hanno già fatto regioni come la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e l’Emilia Romagna, sul presupposto che la cura degli animali da compagnia è necessaria per il benessere degli animali e essenziale per la sicurezza dei contesti domestici». Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che spiega come «l’attività può essere svolta in piena sicurezza, lavorando su appuntamento, con l’utilizzo di dispositivi di protezione da parte degli addetti, escludendo l’ingresso dei clienti nei locali dell’esercizio, e certificando che gli animali non convivono con soggetti positivi al covid o posti in quarantena». «È importante – conclude Wanda Ferro – che, al di là delle iniziative delle singole regioni, sia il governo ad escludere dalle restrizioni le attività dedicate al benessere animale – come ho proposto in uno dei tanti emendamenti presentati al dl Covid – ma più in generale noi di Fratelli d’Italia insistiamo sulla necessità di consentire di lavorare a tutte le attività che possono seguire protocolli di sicurezza, senza continuare a sacrificare senza motivo intere filiere».