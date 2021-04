Nuovo decreto Covid, Falcomatà: «Sindaci esclusi dal confronto con Governo»

REGGIO CALABRIA «I sindaci completamente esclusi dal confronto sulle nuove misure previste dal Decreto Covid del Governo. Per la prima volta dall’inizio della crisi

pandemica, i primi cittadini non sono stati né consultati né informati preventivamente sulle nuove decisioni assunte dell’esecutivo. Non è il modo giusto di affrontare questa fase così delicata per il nostro Paese che richiederebbe invece una capacità di ascolto e concertazione molto più orientata al confronto con gli enti territoriali». È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria e responsabile per il Mezzogiorno e la Coesione di Anci Giuseppe Falcomatà.

«Il nuovo provvedimento del governo – prosegue – prevedrebbe l’abolizione delle zone bianche e gialle per tutto il mese di aprile, provocando la chiusura di tante attività per le prossime quattro settimane, peraltro senza alcuna certezza sui tempi di erogazione dei ristori. Incomprensibile come l’esecutivo abbia deciso di adottare decisioni così pesanti senza il minimo coinvolgimento dei sindaci, rappresentanti istituzionali che combattono in prima linea la battaglia contro il Covid, e che quotidianamente si confrontano con le comunità territoriali, sul tema sanitario ma anche sugli aspetti socioeconomici, e ne conoscono rischi e problemi».