Incidente sulla SS106, una vittima a Cassano allo Jonio

CASSANO ALLO JONIO È di un morto il bilancio di un incidente stradale, avvenuto sulla SS106 nel comune di Cassano all’altezza del crocevia per Sibari. Due gli automezzi coinvolti, un autoarticolato ed una Lancia Y. A bordo di quest’ultima la sola conducente, una donna classe ’57, deceduta a seguito dell’impatto.

Sul posto personale sanitario del Suem118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rossano, impegnati a mettere in sicurezza i mezzi e la zona interessata dal sinistro.

Intanto sono giunti anche gli agenti la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità. Al momento sul tratto della SS106 interessato, transito su unica corsia.