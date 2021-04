Migranti, il Comune di Cassano vara un progetto contro lo sfruttamento

CASSANO ALLO IONIO L’amministrazione comunale di Cassano approva il progetto definitivo “Su.Pr.Eme. Italia” relativo agli “Interventi di Polo Sociale Integrato” per l’attuazione di un piano straordinario integrato di interventi per il contrasto e il superamento di tutte le forme di grave sfruttamento lavorativo e di grave marginalità dei migranti negli insediamenti produttivi della Piana di Sibari. Il progetto Su.Pr.Eme. prevede, si spiega in una nota, «l’ampliamento dell’offerta del trasporto pubblico locale in termini di orario e di tragitto creando delle linee dedicate per i lavoratori agricoli, il miglioramento delle condizioni abitative dei migranti di Paesi Terzi presenti sul territorio cassanese, ampliando l’offerta di soluzioni abitative temporanee sul territorio, l’ampliamento dell’offerta informativa e di orientamento all’accesso ai servizi dei migranti presenti nel Comune attraverso il recupero di un edificio pubblico da adibire a polo sociale integrato». Per raggiungere tale ultimo scopo, sarà ristrutturato l’edificio comunale sito in Via Cavour da adibire a Polo Sociale Integrato. L’importo complessivo dei lavori da realizzare è pari a 125.976,93 euro. Ne hanno dato comunicazione il sindaco Gianni Papasso e l’assessore alle politiche sociali Elisa Fasanella. L’ingegnere Antonio De Marco, dipendente dell’area tecnica dell’ente, è stato nominato rup per l’insieme delle attività inerenti i lavori sull’edificio in questione da destinare a Polo Sociale.