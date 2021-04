Vittoria salvezza del Cosenza, Ascoli battuto 2-1 in rimonta

COSENZA Vittoria pesante del Cosenza in chiave salvezza. I Lupi hanno infatti battuto per 2-1 al “San Vito – Marulla” l’Ascoli in rimonta. Sono proprio gli ospiti, infatti, a passare in vantaggio al 21’ del primo tempo con il gol di Quaranta. Il pareggio del Cosenza arriva però allo scadere della prima frazione di gara con il rigore trasformato da Tremolada.

Rimonta completata nella ripresa, grazie alla rete del definitivo 2-1 siglata al 53’ da Kone.

Tre punti che permettono alla squadra di Occhiuzzi di salire a quota 32, in piena zona playout, e di avvicinarsi al Pordenone, lontano ora due punti.