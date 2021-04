Cosenza battuto in casa dalla Cremonese. Un punto prezioso per la Reggina

COSENZA Dopo la bella vittoria ottenuta in rimonta contro l’Ascoli, il Cosenza esce battuto dalla sfida casalinga giocata contro la Cremonese e vede allontanarsi la zona salvezza. Nel match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie B, i Lupi sono costretti a cedere il passo in una sfida tutto sommato equilibrata, tranne che per qualche occasione in più per gli ospiti. La Cremonese così passa in vantaggio al 41’ del primo tempo grazie al gol di Luca Strizzolo, su assist di Gaetano sul primo palo.

Nel secondo tempo i rossoblù ci provano, ma non riescono neanche ad agguantare il pareggio. Il Cosenza resta così fermo a 32 punti in classifica, in piena zona playout, in attesa di conoscere il risultato tra Reggiana e Brescia.

Cittadella-Reggina 1-1

Finisce invece in parità il match tra Cittadella e Reggina. Al gol del vantaggio dei padroni di casa segnato da Beretta al primo minuto del secondo tempo, risponde al 59’ Nicolò Bianchi su assist di Cionek. Un punto prezioso per la squadra di Reggio Calabria ancora in lotta per raggiungere un posto nei playoff, distanti solo 4 punti.