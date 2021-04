Borghi più belli d’Italia, gemellaggio tra Tropea e Baunei

NUORO Un gemellaggio tra i due borghi più belli d’Italia premiati dalla competizione televisiva “Il borgo dei Borghi 2021” su Rai 3. Si tratta di Tropea, famosa località calabrese, che si è aggiudicata il primo posto e Baunei, il Comune ogliastrino classificatosi in seconda posizione.

«Come legali rappresentanti dei Comuni di Tropea e Baunei – scrivono i sindaci delle due località, rispettivamente Giovanni Macrì e Salvatore Corrias – comunichiamo la nostra intenzione di concludere un gemellaggio tra le nostre realtà territoriali. L’avventura del programma televisivo “Borgo dei borghi” ci ha fornito l’occasione per realizzare una unione tra le nostre comunità affinché si possa costruire un ponte che dai versanti del mar Tirreno sia occasione per valorizzare conoscere ed arricchire i nostri paesi. Ringraziamo la Rai per il lavoro finalizzato a promuovere e valorizzare il patrimonio italiano costituito dai borghi che è patrimonio di cultura e civiltà», concludono i due sindaci.