Catanzaro, il corteo di protesta degli ambulanti: «Fateci lavorare» – VIDEO

CATANZARO Corteo di protesta degli ambulanti a Catanzaro. A bordo dei loro furgoni e al suono dei loro clacson un gruppo di venditori questa mattina ha sfilato per le strade del capoluogo calabrese per protestare contro le perduranti restrizioni determinate dall’emergenza Covid 19. In particolare, gli ambulanti chiedono la riapertura delle loro attività e ristori per i danni economici provocati dal blocco. Il corteo, che si è snodato anche su Corso Mazzini, ha determinato disagi e rallentamenti alla circolazione stradale. Il corteo, scortato dalle forze dell’ordine, si è concluso davanti la sede della Regione. Gli ambulanti hanno sostenuto che «se non arriveranno risposte in tempo brevi nella prossima settimana saranno messe in campo manifestazioni ancora più eclatanti, perché ormai non ce la facciamo più».