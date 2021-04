CERVICATI Un imprenditore di 60 anni è morto questa mattina, intorno alle 12, a Cervicati in provincia di Cosenza. L’uomo, secondo quanto si è appreso, era a bordo del suo trattore quando per cause in corso di accertamento si è ribaltato. Inutili i soccorsi. Sul posto sono presenti i carabinieri di San Marco Argentano che hanno avviato le indagini su quanto accaduto.