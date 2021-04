Vaccinazioni, Calabria flop per gli over 80 e per il personale scolastico

CATANZARO L’andamento della campagna vaccinale in Calabria continua a registrare ritardi e lentezze e a presentare numeri sostanzialmente bassi, tra i più bassi d’Italia in linea generale. È quanto emerge dall’ultimo report settimanale del governo, consultabile sul sito istituzionale di Palazzo Chigi, report aggiornato a questa mattina alle ore 08.00, e che conferma l’esito della rilevazione di una settimana fa, e cioè le difficoltà della Calabria, con riferimento in particolare alle vaccinazioni degli over 80 e del personale scolastico, categorie per le quali la nostra regione è penultima a livello nazionale. Secondo il report, infatti in Calabria gli over 80 (una platea complessiva di circa 150 persone) che hanno ricevuto la prima dose sono stati 73.531 mentre in attesa della seconda dose sono 76.857, pari al 51,08% (peggio solo la Sicilia con il 54,59% di anziani in attesa della prima dose), a fronte di una media nazionale del 31,8%%.

Il report governativo sulla fascia degli over 80

Per quanto riguarda il personale scolastico, secondo il report settimanale del governo in Calabria sono in attesa della prima dose 24.126 operatori, pari al 52,05% del personale scolastico (peggio qui fa solo la Liguria, con il 60,4%, mentre la media nazionale del personale scolastico che deve ancora ricevere la prima dose di vaccino è del 27,87%). Non positivi nemmeno i dati sulla campagna vaccinale della fascia d’età 70-79, che vede la Calabria quintultima a livello nazionale (in attesa della prima dose nella nostra regione è l’89,4%, a fonte di una media nazionale dell’80,1%), e del personale sanitario (qui la Calabria è 13esima, con l’11,92% di operatori in attesa della prima dose).

Il report governativo sulla fascia del personale scolastico

Bene, invece, la situazione della Calabria con riferimento agli ospiti delle Rsa (il 100% ha ricevuto la prima dose, il 60,5% anche la seconda dose), il personale sanitario (l’84,97% ha ricevuto la prima dose, il 79,9% anche la seconda dose), e gli anziani tra i 70 e i 79 anni (il 2,90% ha ricevuto prima e seconda dose, la media nazionale è dell’1,87%). (c. a.)