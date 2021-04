Vaccinazioni in Calabria, la categoria “altro” continua a “gonfiarsi”

CATANZARO Sono 12.509.898 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia. È l’ultimo dato aggiornato nel report online del governo. Le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose sono 3.812.342. Con riferimento alle regioni, nel rapporto tra dosi consegnate e somministrate la Calabria resta sempre ultima con il 71% (somministrate 328.898 dosi sulle 461.590 consegnate), poco meglio fanno Basilicata (74,3) e Puglia (74,5%%), la media nazionale è 80,4%. In Calabria le dosi sono state somministrate a 79.530 operatori sanitari, 2.524 personale non sanitario, 21.818 ospiti di strutture residenziali, 93.573 over 80, 11.138 forze armate, 22.580 personale scolastico, “altro” 926.735: come si può vedere , questa misteriosa categoria “altro” ha di gran lunga superato numericamente tutte le altre e questo ovviamente rende ancora più forte in Calabria il sospetto di parecchi “furbetti”” che hanno scavalcato le liste di prenotazione a scalpito delle categorie ritenute al momento prioritarie).