Lupi bastonati a Venezia

VENEZIA Il Cosenza rimedia una sonora batosta in quel di Venezia. Tre i gol subiti dai rossoblu che dopo questa sconfitta vedono avvicinarsi pericolosamente la zona bassa della classifica. Due soli i punti, infatti, che la vedono distaccata dall’Ascoli, la prima squadra nella fascia in area di retrocessione.

A Venezia per i Lupi, non c’è stata mai partita visto che hanno subito pesantemente le incursioni dei padroni di casa.

Il primo gol, i bruzi lo hanno rimediato sul finire della prima frazione di gioco. Ad andare in rete di testa Ceccaroni.

La ripresa ha poi visto il Venezia segnare nella porta difesa da Falcone per ben altre due volte. La prima rete ad opera di Cenigoj che a metà del secondo tempo ha fiondato un tiro bolide dai 20 metri.

Il terzo gol i Lupi, infine, l’hanno subito al 79’ quando Esposito ha trasformato dal limite una punizione.

Ora la strada per la squadra allenata da Occhiuzzi si fa decisamente in salita per evitare di uscire dal campionato cadetto.