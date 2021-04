Cosenza, nuovo decesso per Covid in ambulanza mentre aspetta il ricovero

COSENZA Mentre la Conferenza dei sindaci discute e mette sul tavolo istituzionale la possibilità di istituire una zona rossa nella provincia di Cosenza, l’ospedale dell’Annunziata continua a patire l’offensiva del Covid e si registra il secondo morto in ambulanza nel giro di pochi giorni. La vittima, secondo quanto si apprende, sarebbe un 76enne di Rende, deceduto nel mezzo mentre attendeva che si liberasse un posto in reparto. Solo qualche giorno fa un caso simile è stato riportato nel corso della commissione Sanità del Comune di Cosenza. Il nuovo evento arriva dopo una settimana di grande stress per la struttura sanitaria che, da giorni, vede decine di ambulanze in fila nel piazzale del Pronto soccorso in attesa di poter inviare i pazienti Covid nei reparti.