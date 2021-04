Ispezione dei Nas all’Asp Vibo per i vaccinati della categoria “Altro”

VIBO VALENTIA Ispezione dei carabinieri del Nas all’Asp di Vibo Valentia per verificare eventuali irregolarità nelle somministrazioni dei vaccini alle persone appartenenti alla categoria “Altro”. I militari hanno acquisito gli atti dell’Azienda Sanitaria del Vibonese e hanno aperto un’indagine sui soggetti che hanno ricevuto il vaccino senza averne la priorità. Situazione che si sta verificando anche in altre province in Italia, dove la categoria “Altro” nei numeri della campagna vaccinale è presente tanto quanto quella dei soggetti fragili e degli over 80. In Calabria, ad esempio, la percentuale di ultraottantenni che ha ricevuto il vaccino è la stessa delle persone che rientrano nella voce “Altro,” categoria che non ha ancora trovato una precisa definizione e sulla quale l’indagine dei militari punta a fare chiarezza. A far partire l’inchiesta la carenza di dosi di vaccini Pfizer – destinati alle categorie prioritarie – che ha causato gravi rallentamenti in una campagna vaccinale che già di per sé procede a passo di bradipo. Al momento la disponibilità delle dosi di Astrazeneca nella provincia di Vibo consente di cominciare le vaccinazioni per gli over 70.