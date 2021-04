Evita un cane e si ribalta con l’auto a San Giovanni, ferita conducente

SAN GIOVANNI IN FIORE Incidente sulla statale 107 all’altezza di San Giovanni in Fiore. Una donna alla guida di un’autovettura, Mercedes Classe A, ha perso il controllo ribaltandosi con la sua auto per evitare di investire un cane che stava in quel momento attraversando la strada. Sul posto sono intervenuti immediatamente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore ed i sanitari del 118. La donna per le ferite riportate è stata trasferita all’ospedale Annunziata di Cosenza, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dove è avvenuto l’incidente e a rimuovere il veicolo. In zona anche una pattuglia dei carabinieri che ha avviato i rilievi per comprendere l’esatta dinamica del sinistro e il personale dell’Anas per ripristinare la corretta funzionalità dell’arteria coinvolta nell’incidente.