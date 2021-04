È prodotto a Diamante il miglior amaro del mondo

Un altro calabrese, dopo il Jefferson premiato nel 2018, tra i migliori amari del mondo nel 2021: si tratta dell’MZero, prodotto nella Riviera dei Cedri, nell’Alto Tirreno cosentino. La decisione è della giuria del concorso World Drinks Awards, competizione internazionale – si tiene ogni anno in Inghilterra – pensata per celebrare l’eccellenza mondiale delle bevande alcoliche.

L’MZero è il primo amaro al mondo prodotto con acqua di mare e cedro e l’esperienza di degustazione evoca le calde e profumate note del mare e dell’estate mediterranea. Ogni ingrediente è accuratamente selezionato per offrire il gusto dell’estate, quella sensazione di una fresca brezza in una calda serata estiva italiana. Una particolarità apprezzata dagli autorevoli giudici inglesi, che hanno scelto il sapore agrumato e salino dell’amaro MZero come il gusto del 2021, indicandolo come miglior bitter italiano e miglior bitter del mondo 2021.

«Un nuovo motivo di vanto per Diamante»

Per MZero arrivano le congratulazioni del sindaco di Diamante Ernesto Magorno che, si legge in una nota, «si congratula con Raffaele Cammarella per lo straordinario riconoscimento di miglior amaro del mondo 2021 ottenuto dall’MZero prodotto da lui proprio nella Città di Diamante. L’amaro, che ha la particolarità di essere preparato con acqua di mare e cedro, è stato indicato come miglior bitter italiano e miglior bitter del mondo 2021, sbaragliando la concorrenza e conquistato la prestigiosa giuria nel corso del World Drinks Awards, la competizione internazionale che si tiene ogni anno in Inghilterra e che nel 2018 premiò il Jefferson Amaro Importante lanciandolo verso la popolarità». «Un riconoscimento – sottolinea il sindaco – che premia l’inventiva e la tenacia di Cammarella e che ci rende felici perché l’MZero esalta due elementi cari alle nostre tradizioni e alla nostra storia: il cedro e il mare, reinterpretandoli per costruire una storia di successo che guarda al futuro. Sappiamo poi che le bottiglie di questo amaro sono realizzate con materiali a impatto zero e 100% riciclabili e questo non può che essere un motivo di ulteriore plauso. Diamante – conclude il sindaco – ha un nuovo motivo di vanto, un amaro campione del mondo ed è per questo che rinnovo le mie felicitazioni a Cammarella incitandolo a proseguire con passione questo suo percorso di successo».