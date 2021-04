Il Crotone cade in casa contro l’Udinese, doppietta e rosso per De Paul

CROTONE De Paul fa, disfa e la decide. La doppietta del trequartista argentino decide il match pomeridiano dello Scida inchiodando il Crotone all’ultimo posto.

Nella gara valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A l’Udinese si impone in trasferta per 2 a 1. I friulani erano passati in vantaggio allo scadere del primo tempo proprio con De Paul. Al minuto 68 la squadra allenata da Serse Cosmi agguanta il pareggio con il rigore dell’infallibile attaccante nigeriano Simy. L’attaccante sale a 17 reti stagionali in campionato (quarto in classifica marcatori) staccando Ibrahimovic.

Il pari illude per i padroni di casa che cedono dopo la seconda marcatura di De Paul al minuto 74. Il numero 10 dell’Udinese si fa poi espellere al novantesimo minuto.