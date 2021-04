Irto: «Welfare calabrese necessita di un intervento strutturale»

REGGIO CALABRIA «Nei giorni scorsi, per me è stato importante intervenire nel dibattito sul fondamentale settore delle politiche sociali in Calabria, proposto dall’Associazione Culturale Ventotene». A scriverlo è il candidato del centrosinistra alle prossime regionali calabresi, Nicola Irto.

L’associazione, aggiunge, «sta facendo un lavoro encomiabile per stimolare il confronto su temi chiave con un respiro politico-culturale alto e profondo. Il sistema del welfare in questa regione necessita di un intervento strutturale che sia finalmente risolutivo. La riforma del settore non è stata completata per il freno tirato dalla Regione in questa legislatura e la collaborazione con i Comuni, purtroppo, dà spesso luogo a inefficienze e squilibri che rendono la rete assistenziale meno efficace di quanto dovrebbe. Avere un sistema di welfare efficiente significa liberare risorse umane ed energie da impegnare nel contesto produttivo e lavorativo, ma soprattutto significa non abbandonare a sé stessi i soggetti più fragili e i più isolati, non lasciare sole le famiglie a gestire le difficoltà, non lasciare indietro nessuno. Welfare è lavoro, sviluppo sociale, esigenza etica e morale. È equità. Perché si realizzi questa impostazione, la Calabria non può consentire che le politiche sociali siano viste, nella migliore delle ipotesi, come un orpello, come una delega “di contorno”. Perché sono, assieme alle politiche per il lavoro, il cuore del processo evolutivo di cui la nostra terra ha bisogno».