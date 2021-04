Siderno, vaccinati oltre 60 tra ragazzi autistici e familiari

SIDERNO «Si è svolta oggi pomeriggio grazie alla sensibilità del dottor Pasquale Mesiti, responsabile del punto vaccinazione di Siderno, la vaccinazione per i ragazzi autistici e le loro famiglie». Ne dà notizia Vito Crea, presidente di Angsa Calabria e Adda.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Cri, la Protezione Civile e il personale medico, paramedico e ausiliario dell’Asp di Reggio Calabria. A fine giornata sono stati oltre 60 i vaccini effettuati. La associazioni, insieme a Commatre, hanno collaborato all’iniziativa.

Con loro anche Daniela Zavaglia e Simona Coluccio. «Preziosa – si legge nella nota – la collaborazione sia professionale che Istituzionale della Garante delle persone disabili del Comune di Bovalino Maria Rita Canovahanno che ha reso possibile un qualcosa che tanti reputavano impossibile. Un ulteriore ringraziamento alla Fondazione Marino» presente con Daniela Molinaro.

«Rinnoviamo i nostri ringraziamenti alla Asp di Reggio Calabria, alla dottoressa Veneranda Morelli e alla dottoressa Gioffrè. Questa è la sinergia giusta. Oggi abbiamo fatto qualcosa di unico».

L’associazione rende noto che il richiamo è previsto per giorno 15 maggio. «Sempre uniti per il bene comune e la tutela delle persone fragili».