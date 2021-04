Vaccinazioni, l’andamento lento della Calabria. Solo la categoria “altro” continua a galoppare…

CATANZARO Si fa presto a dire che la Calabria sta prendendo il giusto ritmo e sta accelerando nella campagna vaccinale. Le parole e i proclami – lanciati soprattutto dal decimo piano della Cittadella regionale – si scontrano con la realtà e con i dati, che sono ostinati e purtroppo negativi, e dicono che la Calabria è sempre tristemente in coda nella classifica nazionale. Lo accertano i report governativi, sia quello settimanale sia quello giornaliero, che pongono la Calabria sempre ultima in Italia nel rapporto tra dosi consegnate e quelle effettivamente somministrate, e continua a gonfiarsi e a rappresentare la voce numericamente più alta quella misteriosa categoria “altro” dietro cui si nascondono anche (non solo ma anche) “furbetti”, “imbucati” e “derogati” di vario genere rispetto alle fasce prioritarie. E così, nell’ultimo report governativo la Calabria è (ultima) al 76% (somministrate 391.493 dosi sulle 515.830 consegnate), poco meglio fa la Basilicata (78,1%) e poi c’è la Sicilia (82,3%), lontana è la media nazionale (86,6%). Quanto alle categorie che hanno ricevuto la prima dose, quella “altro” in Calabria ha superato quota 140mila, giusto per intendersi quella degli over 80 ha toccato quota 109mila. A rendere il quadro numerico ancora più negativo è il dettaglio del report settimanale del governo, aggiornato al 16 aprile: da questo monitoraggio emerge che in Calabria, con riferimento agli over 80 chi ha ricevuto la prima dose è pari al 53,7%, ovvero 80.516 sulla platea totale di 149.938, un dato che pone la Calabria penultima (solo la Sicilia fa peggio), con il 46,3% di anziani che ancora non ha ricevuto nemmeno la prima dose. Quanto agli over 70 il report settimanale del governo specifica che non hanno ricevuto la prima dose l’83,49% dei calabresi (la prima dose è andata a 30.683, pari al 16,51%,qui la Calabria è terz’ultima davanti a e Basilicata e Lombardia), mentre, quanto al personale scolastico in Calabria la prima dose è andata al 49,88%, mentre invece il 50,12 attende ancora la prima dose (peggio fanno solo Liguria e Sardegna). Ecco perché si fa presto a dire che la campagna vaccinale in Calabria sta prendendo ritmo…