Scuola, otto studenti su dieci tornano in classe

CATANZARO Da oggi saranno 6 milioni e 850 mila gli alunni fisicamente in aula sugli 8,5 milioni totali degli istituti statali e paritari, 8 su 10. Sono 291 mila in più della scorsa settimana, tutti della Campania, che è uscita dalla zona rossa. Restano in fascia di massimo rigore Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta, con 390 mila alunni in didattica a distanza (dad). In tutto saranno quasi un milione e 657 mila quelli ancora a casa in dad la prossima settimana. Dal 26, invece, in zona gialla e arancione tutte le scuole saranno in presenza al 100%. In zona rossa le lezioni si svolgeranno in classe fino alla terza media (ora è fino alla prima), mentre alle superiori l’attività si svolgerà almeno al 50% in presenza.

Incontro sindacati-Ministero

Sulla riapertura della attività scolastica, gli esami di Stato e l’aggiornamento protocollo

sicurezza e sul reclutamento del personale docente, i sindacati della scuola – a quanto si apprende – sono stati convocati per oggi dal ministero dell’Istruzione. Gli appuntamenti sono fissati alle 9.30 e alle 14.30.