REGGIO CALABRIA Un calciatore della formazione “primavera” della Reggina è risultato positivo a Covid. Lo rende noto la società. «A seguito di segnalazione di accertata positività al Covid-19 da parte di un calciatore appartenente alla formazione “Primavera” – è scritto in una nota – la società ha prontamente messo in atto quanto previsto dalla normativa, disponendo in quarantena l’intero “gruppo squadra” e dunque sospendendo le attività».