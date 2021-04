Crotone, in tre anni 199 nuovi posti di lavoro

CROTONE In tre anni al Comune di Crotone ci saranno 199 nuovi posti di lavoro. Le nuove assunzioni sono previste dal piano del fabbisogno del personale: 81 nell’anno in corso, 64 nel 2022 e i restanti 54 nel 2023. Le figure professionali che, in questa fase mancano, sono gli istruttori amministrativi, gli istruttori contabili, gli istruttori, gli assistenti sociali, gli istruttori informatici, gli agenti di polizia locale, gli archivisti, gli archeologi, i bibliotecari, i messi, gli autisti e gli operai specializzati. Una volta acquisite queste professionalità la pianta organica del Comune, attualmente carente, sarà quasi al completo. Tutta la partita delle nuove assunzioni è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala consiliare del Comune, dall’assessore con delega al Personale, Sandro Cretella. «Una vera rivoluzione che non si era mai registrata negli ultimi vent’anni», ha sottolineato il sindaco Vincenzo Voce, che ha presieduto i lavori. Quando usa il termine “rivoluzione”, Voce si riferisce all’’attuale dotazione organica del Comune, che è di 196 dipendenti e in rapporto alla popolazione dovrebbero essere almeno 490. Nel 2023, completate le assunzioni previste dal piano messo in campo da Cretella, il personale del Comune sarà più del doppio di quello attualmente in servizio. Nel suo intervento Cretella è entrato nel merito dei concorsi e delle assunzioni: ha, infatti, illustrato i contenuti del piano ringraziando preliminarmente gli uffici ed in particolare Raffaella Paturzo, che ha consentito la realizzazione di un piano che, in tre anni, è destinato a rivoluzionare la macchina amministrativa comunale. Si prevede che per quanto concerne le assunzioni, 121 saranno i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato, 58 a tempo parziale ed indeterminato, 4 a tempo determinato, 7 rivenienti dalla misura adottata dal Governo e 9 i tirocinanti. Cretella ha evidenziato che «è stata sfruttata l’intera capacità assunzionale in rapporto alla capacità finanziaria e questo consentirà di avere quasi duecento nuove figure professionali». «Naturalmente in corso d’opera – ha aggiunto l’assessore – prevediamo ulteriori risorse finanziarie per la conversione dei rapporti part – time a tempo pieno». E ancora: «E’ un piano che tiene conto di tutte le esigenze e le problematiche che abbiamo riscontrato e prevede il riavvio della macchina amministrativa, l’espletamento di concorsi in città ed anche lo scorrimento delle graduatorie degli eventuali idonei».

Organizzazione dell’ente

E’ stato detto che si punta ad ottimizzare l’intera struttura amministrativa creando settori specifici su materie particolarmente importanti come l’ambiente ed un settore dedicato esclusivamente ad Antica Kroton. E’ stato sottolineato che è in atto «una vera e propria riforma che parte dalla centralizzazione degli uffici, la dotazione organica e micro – organizzazione dei settori, l’assegnazione di personale ai settori, la riallocazione degli uffici e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare, la razionalizzazione delle deleghe assessorili prevedendo anche deleghe ai consiglieri comunali».