Cosenza, torna a riunirsi (online) il Consiglio comunale

COSENZA Torna a riunirsi martedì 27 aprile, alle ore 14,30, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, il Consiglio comunale. Lo ha convocato il Presidente Pierluigi Caputo. Ai lavori della seduta, i consiglieri comunali, vista l’emergenza sanitaria in atto, potranno intervenire in videoconferenza. Tra i punti all’ordine del giorno: l’approvazione del regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, comprensivo delle tariffe; l’approvazione regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, comprensivo delle tariffe.

Il nodo viabilità

La discussione sarà dedicata anche alla richiesta da parte della Commissione Controllo e Garanzia di convocazione del Consiglio comunale e relativa al “Ripristino senso unico su Piazza Bilotti”. In merito alla viabilità cittadina si discuterà su richiesta dei consiglieri Apicella, Ambrogio, Lo Gullo, Arsì, Francesco Spadafora, Ruffolo, Gervasi e d’Ippolito.

La sanità

Ovviamente, non mancheranno gli interventi relativi all’emergenza Covid in città con particolare attenzione alla situazione dell’Asp di Cosenza. La sede è ancora “occupata” dal movimento “Calabresi in mobilitazione per la sanità pubblica”. (f.b.)