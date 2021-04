Pitaro: «L’Asp decreta la morte del Sant’Anna»

CATANZARO «L’Asp di Catanzaro non firmerà il contratto 2021 con il Sant’Anna, assumendosi la responsabilità di decretare la morte della struttura e la fine delle speranze per le 300 professionalità e le migliaia di pazienti calabresi condannati ai viaggi della speranza». Così in una nota il consigliere regionale Francesco Pitaro.

«Adesso intervengano i Ministri della Salute e dell’Interno a cui, presagendo cosa sarebbe accaduto, ho già scritto, per avocare il procedimento o per rimuovere una triade commissariale che si ostina ad agire mettendo in collisione l’interesse della Calabria a preservare un pezzo di sanità d’eccellenza con una visione della cosa pubblica asfittica e inquisitoria che pretende di vanificare il diritto alla salute di rango costituzionale».